Agenda L!: curtinhas do Corinthians do dia 19/07/2025

O Corinthians volta a campo neste sábado (19), às 21h (de Brasília), para encarar o São Paulo, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe alvinegra tenta embalar após ter encerrado uma sequência de cinco jogos sem vitória na temporada.

Na última quarta-feira (16), o Timão superou o Ceará por 1 a 0, no Castelão, e chegou aos 19 pontos, subindo para a 9ª colocação na tabela. A vitória fora de casa serviu como alívio e dá confiança ao elenco para o Majestoso, que promete casa cheia de torcedores adversários e clima de clássico. O Corinthians não vence o rival fora de casa pelo Brasileirão desde 2010.

O Corinthians terá desfalques importantes para o clássico contra o São Paulo, neste sábado (19), às 21h, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. O lateral-direito Matheuzinho está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto o volante Maycon segue em recuperação de lesão e está fora do jogo. Com isso, Dorival Júnior deve promover mudanças na equipe.

O Timão deve iniciar o jogo com: Hugo Souza; Félix Torres, Cacá, André Ramalho e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Carrillo e Garro; Memphis e Romero.

