Agenda L!: curtinhas do Corinthians do dia 25/07/2025

Foto: Agif Veja a agenda do Corinthians

O Corinthians volta a entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro no sábado. Nesta sexta-feira (25), o Timão treina no CT Dr. Joaquim Grava antes de enfrentar o Botafogo, pela décima sétima rodada da competição nacional, no estádio Nilton Santos. Veja mais sobre o dia do Timão.

Agenda

O Corinthians treina na manhã desta terça-feira (22), no CT Dr. Joaquim Grava, e segue a preparação para o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro. O Timão volta a campo no sábado (26), quando enfrenta o Botafogo, às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos.

Passeio pela história

O Parque São Jorge, localizado no Tatuapé, zona leste de São Paulo, também pode ser ponto turístico para torcedores nesta terça-feira (22). O local abriga o Memorial do Corinthians, que conta a história do clube e guarda as taças e símbolos de grandes conquistas alvinegras. O museu estará aberto das 10h às 16h, e a entrada custa R$ 10.

Próximos jogos do Corinthians