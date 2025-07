Agenda L!: curtinhas do Cruzeiro do dia 15/7/2025

Jogadores do Cruzeiro treinam pela manhã na Toca da Raposa

Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Com dores no quadril, William é dúvida para jogo do Cruzeiro contra o Fluminense, no Maracanã

Os jogadores do Cruzeiro voltam aos treinos, na Toca da Raposa, na manhã desta terça-feira (14), visando o jogo de quinta-feira (17), contra o Fluminense, no Maracanã, às 19h30, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Leonardo Jardim terá de definir o substituto do lateral-esquerdo Kaiki, suspenso, e aguarda a avaliação médica do lateral-direito William, que deixou o jogo contra o Grêmio, com dores no quadril.

Agenda do Cruzeiro

Os jogadores do Cruzeiro estão iniciando nova maratona de jogos, sem folga nos meios de semana. Nos próximos 28 dias, a equipe disputará mais oito partidas: seis até o fim do turno do Brasileiro, em 10 de agosto, e os dois jogos contra o CRB pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Equipe Sub-17 tenta ampliar sequência de vitórias no Brasileiro

O Cruzeiro enfrenta o Grêmio, nesta terça-feira (15), às 15h, em Eldorado do Sul (RS), pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17. A equipe comandada pelo técnico Tony Talibã, ex-jogador do América-MG, vem de seis vitórias consecutivas e ocupa a vice-liderança da competição, com 21 pontos, um a menos que o Palmeiras. São 30 gols marcados e 11 sofridos. O Grêmio é o 15º colocado, com 12 pontos.

Veja os próximos jogos do Cruzeiro

Estas são as próximas partidas da equipe celeste: