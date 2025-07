Agenda L!: curtinhas do Cruzeiro do dia 16/7/2025

Jogadores do Cruzeiro fazem último treino antes de jogo contra o Fluminense

Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Recuperado, lateral William pode atuar no lado esquerdo contra o Fluminense, no Maracanã

Os jogadores do Cruzeiro treinam à tarde na Toca da Raposa e, em seguida, viajam para o Rio de Janeiro, onde a equipe enfrenta o Fluminense, nesta quinta-feira (17), às 19h30, no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral William recuperou-se de pancada no quadril, sofrida no início do jogo contra o Grêmio, domingo (13), e pode ser escalado na esquerda, no lugar do suspenso Kaiki. Nesse caso, Fagner seria o lateral-direito.

Agenda do Cruzeiro

Depois do jogo contra o Fluminense, o Cruzeiro volta a campo domingo (20), para enfrentar o Juventude, no Mineirão, às 16h. Os ingressos para esse jogo já estão à venda. Haverá treino na Toca da Raposa na sexta-feira (18) pela manhã e no sábado (19) à tarde.

Jogo do Sub-20 na Toca da Raposa

Já classificado para as quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Cruzeiro enfrenta o São Paulo nesta quarta-feira (16), às 15h, na Toca da Raposa 1, pela penúltima rodada da primeira fase. O time do técnico Luciano Dias está em terceiro lugar, com 32 pontos, atrás de Palmeiras e Red Bull Bragantino.

Derrota para o Grêmio no Brasileiro Sub-17

O Cruzeiro foi derrotado pelo Grêmio por 2 a 1, nesta terça-feira (15), em Eldorado do Sul (RS), pela 10ª rodada do Brasileiro Sub-17. A equipe comandada pelo técnico Tony Talibã vinha de seis vitórias seguidas na competição. Na próxima rodada, dia 23, o Cruzeiro enfrenta o Fluminense, na Toca da Raposa 1.

Um momento na história do Cruzeiro

Há 28 anos, o atacante Fábio Júnior estreava pelo Cruzeiro. Ele, com 19 anos, entrou no lugar do lateral Gustavo durante a derrota por 5 a 0 para o São Paulo, sob o comando do técnico Paulo Autuori, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro – o atacante Dodô fez os cinco gols do Tricolor paulista. Em três passagens pela Toca da Raposa, Fábio Júnior disputou 191 jogos e marcou 81 gols.

Veja os próximos jogos do Cruzeiro

Estas são as próximas partidas da equipe celeste: