Agenda L!: curtinhas do Cruzeiro do dia 17/7/2025

Cruzeiro enfrenta o Fluminense, às 19h30, no Maracanã, pelo Brasileirão

Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro Fagner pode voltar a ser titular do Cruzeiro em jogo contra o Fluminense

O Cruzeiro defende invencibilidade de oito rodadas no Campeonato Brasileiro na partida desta quinta-feira (17), às 19h30, contra o Fluminense, no Maracanã. O lateral William recuperou-se de pancada no quadril, sofrida no início do jogo contra o Grêmio, e pode ser escalado na esquerda, no lugar do suspenso Kaiki. Nesse caso, Fagner será o lateral-direito.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Agenda do Cruzeiro

Os jogadores do Cruzeiro retornam a Belo Horizonte logo após a partida, em voo fretado. A reapresentação na Toca da Raposa será nesta sexta-feira (18), às 11h. No sábado (19), haverá treino à tarde, seguido de concentração para o jogo contra o Juventude, domingo (20), no Mineirão, às 16h.

Cruzeiro perde para São Paulo no Brasileiro Sub-20

O Cruzeiro foi derrotado pelo São Paulo por 1 a 0, nesta quarta-feira (16), na Toca da Raposa 1, na penúltima rodada da primeira fase do Brasileiro Sub-20. A equipe celeste já estava classificada para as quartas de final e vinha de uma sequência de seis vitórias. A Raposa teve dois jogadores expulsos no início do segundo tempo e mais um nos acréscimos. Na última rodada, o Cruzeiro joga contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, no dia 23.

Um dia triste na história do Cruzeiro

Há dois anos, morria o atacante Palhinha, ídolo do Cruzeiro, clube que defendeu em 436 partidas, com 146 gols marcados, de 1968 a 1976 e em 1983 e 1984. Aos 73 anos, Palhinha ficou internado num hospital de Belo Horizonte por uma semana, com inflamação na vesícula. Campeão da Libertadores de 1976, ele foi o artilheiro da competição com 13 gols. Palhinha também jogou no Corinthians, Atlético-MG, Santos, Vasco e América-MG, além de ter sido treinador.

➡️Cruzeiro tenta quebrar tabu de 17 anos contra o Fluminense no Maracanã

Veja os próximos jogos do Cruzeiro

Estas são as próximas partidas da equipe celeste: