Agenda L!: curtinhas do Cruzeiro do dia 18/7/2025

Jogadores do Cruzeiro se reapresentam na manhã desta sexta-feira (18)

Os jogadores do Cruzeiro já se reapresentam ao técnico Leonardo Jardim na manhã desta sexta-feira (18), na Toca da Raposa, após a vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, no dia anterior, no Maracanã. Com o resultado, a Raposa assumiu a liderança provisória do Campeonato Brasileiro, com 30 pontos, três a mais que o Flamengo, que tem um jogo disputado a menos.

Agenda do Cruzeiro

No sábado (19), haverá treino à tarde na Toca da Raposa, seguido de concentração para a partida de domingo (20), contra o Juventude, no Mineirão, às 16h, pela 15ª rodada do Brasileiro. O lateral-esquerdo Kaiki, que cumpriu suspensão diante do Fluminense, volta à equipe. O goleiro Cássio recebeu o terceiro cartão amarelo no Maracanã e cumpre suspensão automática. Léo Aragão será o substituto.

Um dia de estreia na história do Cruzeiro

Há 13 anos, o volante Lucas Silva estreava na equipe principal do Cruzeiro. Sob o comando do técnico Celso Roth, ele, aos 19 anos de idade, entrou aos 15 minutos do segundo tempo no lugar de Tinga, na vitória por 2 a 0 sobre a Portuguesa, no Canindé, pelo Campeonato Brasileiro. Hoje, já são 290 partidas com a camisa celeste, em três passagens, e nove gols marcados.

Veja os próximos jogos do Cruzeiro

