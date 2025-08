Agenda L!: curtinhas do Cruzeiro do dia 1º/8/2025

Técnico Leonardo Jardim completa 51 anos em data triste na história do clube

Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Técnico do Cruzeiro completa 51 anos nesta sexta-feira

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, completa, nesta sexta-feira (1º), 51 anos de idade. O treinador nasceu em Barcelona, na Venezuela, e, aos cinco anos, mudou-se com a família para Portugal. Jardim chegou à Toca da Raposa em fevereiro e já comandou a equipe em 32 partidas, com 14 vitórias, dez empates e oito derrotas.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Curiosamente, Leonardo Jardim nasceu num dia triste na história do Cruzeiro. Em 1º de agosto de 1974, a Raposa perdeu para o Vasco por 2 a 1, no Maracanã, em jogo-extra na decisão do Campeonato Brasileiro daquele ano. As duas equipes terminaram empatadas na fase final, e o clube carioca, numa manobra de bastidores, conseguiu levar o jogo para o Rio de Janeiro, alegando invasão de campo de dirigentes celestes no confronto entre as equipes no Mineirão. O Cruzeiro tinha melhor campanha e o direito de decidir em casa.

Agenda do Cruzeiro

Os jogadores do Cruzeiro treinam pela manhã, nesta sexta-feira (1º), na Toca da Raposa, visando o jogo de domingo (3), contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, às 16h, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, a penúltima do turno. No sábado (2), haverá treino à tarde e, em seguida, viagem para o Rio de Janeiro.

Veja os próximos jogos do Cruzeiro

Estas são as próximas partidas da equipe celeste: