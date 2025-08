Agenda L!: curtinhas do Cruzeiro do dia 2/8/2025

Último treino antes do jogo contra o Botafogo será na tarde deste sábado (2)

2) Jogadores do Cruzeiro voltam aos treinos na Toca da Raposa na tarde deste sábado

Os jogadores do Cruzeiro treinam na Toca da Raposa na tarde deste sábado (2) e, em seguida, viajam para o Rio de Janeiro, onde a equipe enfrenta o Botafogo neste domingo (3), às 16h, no Estádio Nilton Santos, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-direito Fagner, com fratura na fíbula da perna direita, desfalca a equipe.

Agenda do Cruzeiro

Há três jogos sem vencer, o Cruzeiro busca a reabilitação diante do Botafogo, neste domingo (3). A Raposa está na vice-liderança do Brasileirão, com 34 pontos, dois atrás do Flamengo, que ainda tem um jogo a menos. O Palmeiras está em terceiro lugar com 32 pontos e duas partidas a menos que o time celeste.

Mais dois crias da Toca são convocados para a Seleção Brasileira

Mais dois jogadores do Sub-20 do Cruzeiro foram convocados, pelo técnico Ramon Menezes, para os amistosos da Seleção Brasileira contra o Paraguai, dias 8 e 11, em Assunção. O zagueiro Bruno Alves e o meia Rhuan Gabriel se juntam ao goleiro Otávio, o volante Murilo Rhikman e o atacante Kaique Kenji.

Ingressos para jogo das Cabulosas na Copa do Brasil estão à venda

A equipe feminina enfrenta o Corinthians, pelas quartas de final da Copa do Brasil, quarta-feira (6), às 19h30, no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima. Os ingressos para a partida já estão à venda pelo site ingresso.cruzeiro.com.br, ao preço de R$ 30 (inteira).

Um dia na história do Cruzeiro

Há 38 anos, o Cruzeiro conquistava o Campeonato Mineiro de 1987. Na segunda partida da decisão, após 0 a 0 no primeiro jogo, a Raposa derrotou o Atlético-MG por 2 a 0, em 2 de agosto, no Mineirão. O meia Careca, aos 18 anos, abriu o placar, e o atacante Robson fez o segundo nos acréscimos.

Veja os próximos jogos do Cruzeiro

