Agenda L!: curtinhas do Cruzeiro do dia 21/7/2025

Jogadores do Cruzeiro se reapresentam na manhã desta segunda-feira (21) na Toca da Raposa

23), na Neo Química Arena Após goleada sobre o Juventude, Cruzeiro passa a pensar no Corinthians, quarta-feira

Depois da goleada por 4 a 0 sobre o Juventude, neste domingo (20), no Mineirão, os jogadores do Cruzeiro se reapresentam ao técnico Leonardo Jardim pela manhã desta segunda-feira (21), na Toca da Raposa, quando começa a preparação para a partida de quarta-feira (23), contra o Corinthians, na Neo Química Arena, às 19h30, pela 16ª rodada do Brasileirão.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Agenda do Cruzeiro

Haverá mais um treinamento na Toca na terça-feira (22) à tarde, antes da viagem para São Paulo. Para o jogo contra o Corinthians, Leonardo Jardim terá a volta do goleiro Cássio, que cumpriu suspensão diante do Juventude. A preocupação é quanto às condições do volante Lucas Silva, que deixou o campo com dores no joelho esquerdo. O jogador será avaliado pelos médicos do clube.

Um dia na história do Cruzeiro

Há 29 anos, o Cruzeiro conquistava de forma surpreendente o título mineiro de 1996. A Raposa derrotou o América por 1 a 0, no Mineirão, gol de Ailton, pela última rodada da fase final, e contou com mais um tropeço do Atlético-MG, que não saiu do 0 a 0 com o Uberlândia, no Parque do Sabiá. A expectativa da torcida na conquista era tão baixa que o público no clássico foi de apenas 5.215 pagantes.

Veja os próximos jogos do Cruzeiro

Estas são as próximas partidas da equipe celeste até o fim do turno do Brasileirão: