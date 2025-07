Agenda L!: curtinhas do Cruzeiro do dia 24/7/2025

Jogadores do Cruzeiro se reapresentam na Toca da Raposa na manhã desta quinta-feira (24)

Foto: Marco Galvão/Cruzeiro Atacante Kaio Jorge foi muito marcado no empate com o Corinthians, na Neo Química Arena

Após o empate por 0 a 0 com o Corinthians, na Neo Química Arena, nesta quarta-feira (23), pelo Brasileiro, os jogadores do Cruzeiro se reapresentam na Toca da Raposa na manhã desta quinta-feira (24). Com o resultado, a equipe celeste manteve a liderança do Brasileiro, agora com 34 pontos, e ampliou a invencibilidade para 11 jogos na competição e 16 em jogos oficiais.

Agenda do Cruzeiro

Os jogadores do Cruzeiro também treinam na manhã da sexta-feira (25) e na tarde do sábado (26), antes da partida contra o Ceará, domingo (27), às 16h, no Mineirão. Os ingressos para a partida pela 17ª rodada do Brasileiro estão à venda, e a expectativa de público é de cerca de 50 mil torcedores.

Sub-20 perde para o Botafogo e enfrenta Flamengo nas quartas de final do Brasileirão

A equipe Sub-20 do Cruzeiro foi derrotada pelo Botafogo por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira (23), no Estádio Nílton Santos, no Rio, e terminou a primeira fase do Brasileiro em quinto lugar. Assim, enfrentará o quarto colocado Flamengo no Rio de Janeiro, em jogo único, nas quartas de final, em data a ser definida pela CBF.

Sub-17 derrota Fluminense em jogo pelo Brasileiro

A equipe Sub-17 do Cruzeiro venceu o Fluminense por 1 a 0, gol de Miguel Antônio, nesta quarta-feira (23), na Toca da Raposa 1, pela 11ª rodada do Brasileiro. A Raposa segue na vice-liderança, agora com 24 pontos.

Veja os próximos jogos do Cruzeiro

Estas são as próximas partidas da equipe celeste até o fim do turno do Brasileirão: