Agenda L!: curtinhas do Cruzeiro do dia 27/7/2025

Cruzeiro defende liderança do Brasileirão contra o Ceará, no Mineirão

27), contra o Ceará Técnico Leonardo Jardim deve poupar titulares neste domingo

Líder do Brasileiro, o Cruzeiro recebe o Ceará, neste domingo (27), às 16h, no Mineirão, pela 17ª rodada, com expectativa de público superior a 50 mil torcedores. A Raposa está com 34 pontos, um à frente do Flamengo, que tem um jogo a menos e enfrenta o Atlético-MG, às 20h30, no Maracanã.

Agenda do Cruzeiro

O técnico Leonardo Jardim tem todos os jogadores à disposição, à exceção de Matheus Henrique e João Marcelo, que se recuperam de lesão no joelho direito. Mas o treinador do Cruzeiro deve poupar alguns titulares, já que, na quarta-feira (30), a equipe volta a campo, para enfrentar o CRB, pela primeira partida pelas oitavas de final da Copa do Brasil, às 19h30, no Mineirão.

Jogo do Sub-20 pelas quartas de final do Brasileiro está marcado

O jogo do Cruzeiro contra o Flamengo, pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20, será disputado na quarta-feira (30), na Gávea, no Rio de Janeiro, às 15h. A vaga na semifinal será definida em partida única (em caso de empate, haverá disputa de pênaltis), e o mando é do time carioca, que terminou a primeira fase na quarta colocação, uma à frente da Raposa.

Veja os próximos jogos do Cruzeiro

Estas são as próximas partidas da equipe celeste: