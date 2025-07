Agenda L!: curtinhas do Cruzeiro do dia 28/7/2025

Cruzeiro volta as atenções para as oitavas de final da Copa do Brasil

Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro Atacante Gabigol pode ter nova chance no Cruzeiro contra o CRB, pela Copa do Brasil

Depois da derrota por 2 a 1, de virada, para o Ceará, neste domingo (27), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, os jogadores do Cruzeiro se reapresentam na Toca da Raposa já na manhã desta segunda-feira (28). A equipe se prepara agora para o jogo de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil, quarta-feira (30), contra o CRB, no Mineirão, às 19h30.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Agenda do Cruzeiro

O último treino antes da partida contra o CRB será na tarde desta terça-feira (29), também na Toca da Raposa. O técnico Leonardo Jardim tem todos os jogadores à disposição para o jogo pela Copa do Brasil, no Mineirão, mas deve poupar alguns titulares. A partida de volta, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, dia 7 de agosto, teve o horário alterado, a pedido da tevê que detém os direitos de transmissão: agora será às 21h.

Sub-20 tem jogo decisivo pelas quartas de final do Brasileiro

O jogo do Cruzeiro contra o Flamengo, pelas quartas de final do Brasileiro Sub-20, será na quarta-feira (30), na Gávea, no Rio de Janeiro, às 15h. A vaga na semifinal será definida em partida única (em caso de empate, haverá disputa de pênaltis), e o mando é do time carioca, que terminou a primeira fase na quarta colocação, uma à frente da Raposa.

➡️Leonardo Jardim: ‘derrota dói, mas faz parte do futebol’

Veja os próximos jogos do Cruzeiro

Estas são as próximas partidas da equipe celeste até o fim do turno do Brasileirão: