Agenda L!: curtinhas do Cruzeiro do dia 3/7/2025

Cruzeiro estreia na Vitória Cup nesta quinta-feira (3) contra o Defensa y Justicia

Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro) Técnico Leonardo Jardim volta a comandar o Cruzeiro após 20 dias sem jogo

O Cruzeiro inicia participação na Vitória Cup nesta quinta-feira (3), contra o Defensa y Justicia, da Argentina, às 20h, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES). Domingo (6), o jogo será contra o Banfield, às 16h, no mesmo estádio. A Desportiva Ferroviária também participa do torneio, que não terá um campeão. O vencedor de cada partida recebe um troféu e, em caso de empate, haverá disputa de pênaltis.

Agenda

Após uma semana de treinos na Toca da Raposa e das férias de 14 dias, o Cruzeiro volta a campo nesta quinta-feira (3). A última partida da equipe foi o empate por 0 a 0 com o Vitória, em Salvador, em 12 de junho, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa é vice-líder, com 24 pontos, e volta a jogar pela competição dia 13, contra o Grêmio, no Mineirão, às 20h30.

Resultados e próximos jogos das categorias Sub-20 e Sub-17

Pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, o Cruzeiro derrotou o Bahia por 2 a 0, nesta quarta-feira (2), em Salvador. Rayan e Pablo marcaram os gols celestes, e o goleiro Marcelo defendeu um pênalti. Na próxima rodada, a equipe enfrenta o Fluminense, em Nova Lima, dia 8. Já a equipe Sub-17 goleou o Botafogo por 5 a 1, no Engenhão, também pelo Brasileiro, com gols de Pietro (2), Miguel, Melere e Vini Marreta. No dia 9, o Cruzeiro recebe o Cuiabá, na Toca da Raposa.

Próximos jogos do Cruzeiro

Estes são os próximos jogos do Cruzeiro: