Agenda L!: curtinhas do Cruzeiro do dia 30/7/2025

Cruzeiro enfrenta CRB, no jogo de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil

30) para enfrentar o CRB, pela Copa do Brasil Cruzeiro, de Leonardo Jardim, volta a campo nesta quarta-feira

O Cruzeiro faz o primeiro jogo pelas oitavas de final da Copa do Brasil, contra o CRB, nesta quarta-feira (30), às 19h30, no Mineirão. A partida de volta, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, será na quarta-feira (7 de agosto), às 21h.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Agenda do Cruzeiro

O técnico Leonardo Jardim adiantou que vai girar o elenco, deixando titulares de fora da partida contra o CRB. Domingo (3), o Cruzeiro enfrenta o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro.

Sub-20 decide vaga na semifinal do Brasileiro com o Flamengo

Cruzeiro e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (30), às 15h, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20. O vencedor se classifica para a semifinal. Em caso de empate, haverá disputa de pênaltis. O jogo será transmitido pelo “Sportv”.

Sub-17 perde para o Palmeiras pelo Brasileiro

O Cruzeiro foi derrotado pelo Palmeiras por 3 a 2, nesta terça-feira (29), na Arena Barueri, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17. Com a derrota, a Raposa continua com 24 pontos na vice-liderança, enquanto o Verdão chegou aos 28, ampliando a vantagem na ponta da classificação.

Um dia na história do Cruzeiro

A primeira conquista da Copa Libertadores pelo Cruzeiro completa, nesta quarta-feira (30), 49 anos. No dia 30 de julho de 1976, a equipe celeste derrotou o River Plate por 3 a 2, em Santiago do Chile, no terceiro jogo daquela final – a Raposa goleou por 4 a 1 no Mineirão e perdeu por 2 a 1 em Buenos Aires. O atacante Joãozinho foi o herói do título ao marcar o terceiro gol, já aos 43 minutos do segundo tempo, quando todos esperavam que Nelinho batesse a falta próxima à meia-lua.

Veja os próximos jogos do Cruzeiro

Estas são as próximas partidas da equipe celeste: