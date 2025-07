Agenda L!: curtinhas do Cruzeiro do dia 4/7/2025

Jogadores do Cruzeiro treinam no Espírito Santo nesta sexta-feira (4)

4), após derrota na estreia na Vitória Cup Jogadores treinam no Espírito Santo nesta sexta-feira

Depois da derrota por 1 a 0 para o Defensa y Justicia, nesta quinta-feira (3), na primeira partida pela Vitória Cup, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), os jogadores do Cruzeiro treinam no clube AEST, em Serra, na Grande Vitória, nesta sexta-feira (4).

Agenda do Cruzeiro

O Cruzeiro permanece no Espírito Santo até domingo (6), quando disputa o segundo jogo pela Vitória Cup, contra o Banfield, às 16h, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES). Haverá treino nesta sexta-feira (4) e no sábado (5), no clube AEST, em Serra (ES). Pelo Campeonato Brasileiro, a Raposa volta a jogar no domingo (13), contra o Grêmio, às 20h30, no Mineirão, pela 13ª rodada.

Departamento de Saúde e Performance

Apenas dois jogadores do grupo principal não viajaram para o Espírito Santo. O meia Matheus Henrique segue na transição da fisioterapia para a preparação física na Toca da Raposa e deve ser liberado para os treinos com bola ainda este mês, após cirurgia para correção de lesão no menisco do joelho direito. O zagueiro João Marcelo se recupera de lesão multiligamentar no joelho direito.

Venda de ingressos para jogo contra o Grêmio

Começa, nesta sexta-feira (4), às 16h, a venda para o torcedor que não é sócio 5 Estrelas dos ingressos para a partida contra o Grêmio, dia 13, no Mineirão, pelo site ingresso.cruzeiro.com.br. Os preços variam de R$ 110 a R$ 250. Os torcedores precisam cadastrar a biometria facial, pelo site suacara.cruzeiro.com.br, para ter acesso ao estádio.

Veja os próximos jogos do Cruzeiro

Estas são as próximas partidas do Cruzeiro: