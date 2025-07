Agenda L!: curtinhas do Cruzeiro do dia 6/7/2025

Cruzeiro enfrenta o Banfield, no segundo jogo pela Vitória Cup, em Cariacica (ES)

Cruzeiro volta a jogar neste domingo

O Cruzeiro disputa, neste domingo (6), às 16h, a segunda partida pela Vitória Cup. Depois da derrota por 1 a 0 para o Defensa y Justicia, na quinta-feira (3), a Raposa joga contra o Banfield, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES). Na estreia, o time argentino derrotou a Desportiva Ferroviária por 1 a 0, quarta-feira (2).

Agenda do Cruzeiro

Os jogadores do Cruzeiro voltam a Belo Horizonte após a partida, e o técnico Leonardo Jardim terá uma semana para preparar o time para o retorno para o Campeonato Brasileiro. A Raposa volta a jogar no domingo (13), contra o Grêmio, às 20h30, no Mineirão, pela 13ª rodada. Os ingressos já estão à venda, e a expectativa é que o estádio fique lotado. O Cruzeiro é o vice-líder do Brasileirão, com 24 pontos e pior saldo de gols que o líder Flamengo.

Um momento na história do Cruzeiro

Há 56 anos, o Cruzeiro encerrava a participação no Campeonato Mineiro com o empate por 1 a 1 com o Valério, em Itabira. O penta já havia sido conquistado três rodadas antes, mas o empate no interior do Estado garantia o título invicto pelo segundo ano consecutivo, sob o comando do técnico Gerson dos Santos.

Veja as próximas partidas do Cruzeiro

Estes são os próximos jogos da equipe celeste: