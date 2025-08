Agenda L!: curtinhas do Cruzeiro do dia 6/8/2025

Último treino antes do jogo contra o CRB será nesta quarta-feira (6)

6), antes de jogo contra CRB Jogadores do Cruzeiro treinam na Toca da Raposa nesta quarta-feira

Os jogadores do Cruzeiro fazem, nesta quarta-feira (6), a última atividade na Toca da Raposa antes da viagem para Maceió, onde a equipe enfrenta o CRB nesta quinta-feira (7), às 21h, no jogo de volta pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O bom retrospecto fora de casa é um dos trunfos da Raposa para conseguir a classificação para as quartas de final: o time está invicto fora de casa há oito partidas.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Agenda do Cruzeiro

O primeiro jogo do confronto terminou empatado sem gols no Mineirão, e, novo empate no Estádio Rei Pelé, por qualquer placar, leva a definição da vaga para os pênaltis. O técnico Leonardo Jardim poderá repetir a equipe que derrotou o Botafogo por 2 a 0, domingo (3), no Estádio Nilton Santos, pelo Brasileirão.

Cabulosas enfrentam o Corinthians pela Copa do Brasil

A equipe feminina do Cruzeiro enfrenta o Corinthians, em jogo único, pelas quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (6), às 16h30, no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, com transmissão do “Sportv”. Em caso de empate no tempo normal, a vaga na semifinal será definida nos pênaltis. Será a estreia das duas equipes na edição deste ano – times que disputam a primeira divisão do Brasileiro entraram direto na terceira fase.

Veja os próximos jogos do Cruzeiro

Estas são as próximas partidas da equipe celeste: