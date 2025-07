Agenda L!: curtinhas do Cruzeiro do dia 7/7/2025

Jogadores do Cruzeiro curtem folga nesta segunda-feira (7)

7) Após dois jogos pela Vitória Cup, jogadores do Cruzeiro folgam nesta segunda-feira

Os jogadores do Cruzeiro curtem a segunda-feira (7) de folga, depois da disputa da Vitória Cup em Cariacica (ES). Na quinta-feira (3), a equipe perdeu por 1 a 0 para o Defensa y Justicia por 1 a 0. E neste domingo (6), a Raposa venceu o Banfield também por 1 a 0. Os dois jogos contra os argentinos foram no Estádio Kleber Andrade.

Agenda do Cruzeiro

Os jogadores do Cruzeiro se reapresentam na Toca da Raposa na tarde desta terça-feira (8). O técnico Leonardo Jardim comanda os últimos treinos visando o retorno ao Campeonato Brasileiro domingo (13), contra o Grêmio, às 20h30, no Mineirão. A equipe é o vice-líder da competição, com 24 pontos.

Venda de ingressos para jogo contra o Grêmio

A venda de ingressos para a partida contra o Grêmio continua aberta, pelo site ingresso.cruzeiro.com.br. Os preços variam de R$ 110 a R$ 250. A expectativa de público é superior a 50 mil pessoas. Os torcedores precisam cadastrar a biometria facial, pelo site suacara.cruzeiro.com.br, para ter acesso ao estádio

Futebol Feminino do Cruzeiro

As Cabulosas retornam de curtas férias nesta segunda-feira (7). O Cruzeiro terminou a primeira fase do Campeonato Brasileiro em primeiro lugar, com 11 vitórias, três empates e apenas uma derrota. Nas quartas de final, a equipe enfrenta o Bragantino no dia 10 de agosto, fora de casa, em local ainda indefinido, e no dia 17, no Independência, às 10h30.

Veja as próximas partidas do Cruzeiro

