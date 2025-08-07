Agenda L!: curtinhas do Cruzeiro do dia 7/8/2025

Cruzeiro disputa vaga nas quartas de final da Copa do Brasil contra o CRB, em Maceió

7), no Estádio Rei Pelé, em Maceió Cruzeiro e CRB voltam a se enfrentar nesta quinta-feira

Cruzeiro e CRB fazem, nesta quinta-feira (7), às 21h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, a segunda partida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O primeiro jogo, no Mineirão, terminou empatado por 0 a 0, assim novo empate, por qualquer placar, força a disputa de pênaltis para definição do classificado. As quartas de final estão previstas para 27 de agosto e 11 de setembro. O sorteio dos confrontos será na terça-feira (12).

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Agenda do Cruzeiro

Após a partida contra o CRB, em Maceió, o Cruzeiro volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. Vice-líder com os mesmos 37 pontos do Flamengo, que tem um jogo a menos, a Raposa enfrenta o Santos, domingo (10), às 18h30, no Mineirão, com expectativa de público em torno de 59 mil pessoas.

Cabulosas agora pensam nas quartas de final do Brasileiro

Após a eliminação para o Corinthians, nos pênaltis, nas quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (6), a equipe feminina do Cruzeiro se prepara para o duelo com o Red Bull Bragantino, pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo será domingo (10), às 10h30, no Canindé, em São Paulo. A partida de volta, domingo (17), no mesmo horário, na Arena Independência.

Veja os próximos jogos do Cruzeiro

Estas são as próximas partidas da equipe celeste: