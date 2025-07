Agenda L!: curtinhas do Cruzeiro do dia 9/7/2025

Preparação para volta ao Brasileirão continua na Toca da Raposa

Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Treinos do Cruzeiro prosseguem na Toca da Raposa em um período durante a semana

Os jogadores do Cruzeiro voltam aos treinos na Toca da Raposa na manhã desta quarta-feira (9), na preparação para a partida de domingo (13), contra o Grêmio, às 20h30, no Mineirão, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Agenda do Cruzeiro

A programação de treinos do Cruzeiro para o restante da semana estabelece treino em um período até sábado (12) – pela manhã até na sexta-feira (11) e à tarde na véspera da partida contra o Grêmio. O atacante Wanderson treinou normalmente nesta terça-feira (8) e não preocupa para o jogo que marca o retorno ao Campeonato Brasileiro.

Venda de ingressos para jogo contra o Grêmio

A venda de ingressos para a partida contra o Grêmio continua aberta, pelo site ingresso.cruzeiro.com.br. Os preços variam de R$ 110 a R$ 250. A expectativa de público é superior a 50 mil pessoas. Os torcedores precisam cadastrar a biometria facial, pelo site suacara.cruzeiro.com.br, para ter acesso ao estádio. O cadastramento também pode ser feito presencialmente no Mineirão, na Esplanada Norte, das 10h às 20h.

Um momento na história do Cruzeiro

Há 25 anos, o Cruzeiro conquistava a Copa do Brasil pela terceira vez. Em 9 de julho de 2000, no Mineirão, a Raposa, sob o comando do técnico Marco Aurélio, venceu o São Paulo por 2 a 1, depois do empate por 0 a 0 no Morumbi. Fábio Júnior e Geovanni (foto), de falta, nos acréscimos, marcaram os gols celestes. Depois, o clube conquistaria mais três edições da competição.

Jogo do Sub-17 pelo Brasileiro

Vice-líder do Campeonato Brasileiro Sub-17, com 18 pontos, um a menos que o Palmeiras, o Cruzeiro enfrenta o Cuiabá, nesta quarta-feira (9), às 15h, na Toca da Raposa 1, pela nona rodada. Na rodada passada, a equipe celeste goleou o Botafogo por 5 a 1, no Engenhão.

Cruzeiro enfrenta o Corinthians na Copa do Brasil Feminina

As Cabulosas vão enfrentar o Corinthians na terceira fase da Copa do Brasil – o time paulista foi o único que derrotou o Cruzeiro na primeira fase do Campeonato Brasileiro. O confronto único terá mando da Raposa, de acordo com sorteio realizado nesta terça-feira, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). O jogo será disputado em Nova Lima, na semana do dia 6 de agosto.

Veja os próximos jogos do Cruzeiro

