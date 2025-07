Agenda L!: curtinhas do Fortaleza do dia 07/07/2025

Equipe segue treinando para visitar o Bahia

Foto: Kael Morais/Fortaleza EC João Ricardo, do Fortaleza, durante treino

O elenco do Fortaleza segue em preparação nesta segunda-feira (7). Em seu próximo compromisso, a equipe terá pela frente o Bahia, fora de casa, valendo pelas quartas da Copa do Nordeste. O embate acontecerá no dia 9 de julho, a partir das 21h30 (de Brasília).

Agenda

O elenco do Fortaleza treina nesta segunda-feira (7) e continua se preparando para o embate contra o Bahia, pela Copa do Nordeste.

Na primeira rodada do Brasileirão após a pausa, o Leão terá pela frente o Clássico-Rei contra o rival Ceará. O duelo será realizado no dia 13 de julho (domingo), na Arena Castelão. Além da Série A e do Nordestão, o Tricolor do Pici continua na disputa da Copa Libertadores.

Goleada em 2021

Neste dia, em 2021, o Fortaleza recebeu o América-MG pelo Brasileirão e conquistou uma importante vitória. Com Vojvoda ainda no início de sua passagem pelo clube, o Tricolor venceu o adversário por 4 a 0. Éderson, David (duas vezes) e Igor Torres balançaram as redes.

Tendo uma campanha de destaque naquela edição, o Fortaleza finalizou o campeonato em quarto lugar, com 58 pontos. Assim, obteve vaga para disputar a Copa Libertadores pela primeira vez em sua história.

Futebol de base

Os times sub-17 e sub-20 do Fortaleza não possuem compromissos nesta segunda-feira (7). O sub-17 volta a campo no dia 9 (quarta-feira), recebendo o São Paulo no Brasileirão. O sub-20, por sua vez, retorna no dia 8 (terça-feira), atuando em casa contra o Internacional, também pelo Campeonato Brasileiro de sua categoria.

Futebol feminino

O time feminino profissional do Fortaleza não tem compromissos nesta segunda-feira (7).

Próximos jogos do Fortaleza