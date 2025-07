Agenda L!: curtinhas do Grêmio do dia 03/07/2025

Tricolor Gaúcho segue treinamentos em preparação para retomada das competições

Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Grêmio, de Kannemann, goleou o Aimoré por 5 a 1 em jogo-treino.

A quinta-feira (3) será de treinamento para o Grêmio, que se prepara para a retomada das competições. Na próxima terça-feira (8), às 19h30min, o Tricolor Gaúcho recebe o São José, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, para a disputa da Recopa Gaúcha.

Treinamento

Após a goleada por 5 a 1 sobre o Aimoré, em jogo-treino na tarde de quarta-feira (2), o elenco principal do Grêmio volta a treinar nesta quinta-feira (3). A atividade está marcada para as 15h, no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre.

Contratações

O Grêmio segue de olho no mercado em busca, principalmente, de um zagueiro destro, um primeiro e um quarto homem de meio-campo. A negociação por Caíque, do Juventude, melou após o volante reprovar nos exames médicos do Tricolor Gaúcho.

Departamento médico

Recuperados de lesões, os laterais direitos Igor Serrote e João Lucas e os meio-campistas Cuéllar, Edenilson e Monsalve treinam normalmente no CT Luiz Carvalho. O lateral direito João Pedro e o zagueiro Rodrigo Ely seguem entregues ao departamento médico.

Categorias de base

Após derrotas no Campeonato Brasileiro, os times sub-17 e sub-20 do Grêmio se preparam para os próximos desafios. O sub-17, que perdeu por 4 a 1 para o Palmeiras, na última terça-feira (1º), volta suas atenções para o Campeonato Gaúcho, em que enfrenta o Juventude, no sábado (5), às 15h, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, pelo jogo de ida da final. Já o sub-20, que levou 4 a 0 do Botafogo, na última quarta-feira (2), voltará a campo, também pela competição nacional, em casa, na próxima quarta-feira (9), às 15h, diante do Athletico-PR.

Futebol feminino

As Mosqueteiras não têm compromissos nesta quinta-feira (3). Após serem eliminadas precocemente, na primeira fase do Campeonato Brasileiro, as Gurias Gremistas voltam suas atenções para o Campeonato Gaúcho, que começa em agosto. As estreia tricolor será contra o Juventude, no dia 2.

Próximos jogos do Grêmio