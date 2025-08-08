Agenda L!: curtinhas do Grêmio do dia 08/08/2025

Tricolor Gaúcho realiza penúltimo treinamento antes de enfrentar o Sport

Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Mano Menezes prepara o Grêmio para enfrentar o Sport.

O Grêmio segue, nesta sexta-feira (8), a preparação para enfrentar o Sport. A partida, válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece domingo (10), às 20h30min, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS.

Agenda

O Grêmio treina, às 10h desta sexta-feira (8), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre-RS. O treinamento de sábado (9) está marcado para o mesmo horário e local.

Departamento médico

No departamento médico do Grêmio estão o lateral direito João Lucas, os zagueiros Rodrigo Ely e Gustavo Martins, os meias Nathan e Monsalve e o centroavante André Henrique. O lateral direito João Pedro e o zagueiro Viery voltaram a treinar com bola.

Mercado da Bola

Após anunciar o centroavante Carlos Vinícius, ex-Fulham, e o zagueiro Balbuena, ex-Corinthians, o Grêmio segue em busca da contratação do atacante Róger Guedes, do Al-Rayyan, do Catar. A possível contratação de Brian Rodríguez, do América-MEX, pelo clube catari pode facilitar a vinda do ex-atacante de Palmeiras, Atlético-MG e Corinthians para o Tricolor Gaúcho, que espera o desfecho nos próximos dias.

Categorias de base

O time sub-17 do Grêmio se prepara para o próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro da categoria. Na próxima terça-feira (12), às 18h, o Tricolor Gaúcho recebe o Corinthians, no Estádio Airton Ferreira da Silva, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

Futebol feminino

Após ser eliminado em sua estreia na Copa do Brasil, na terceira fase, com derrota por 1 a 0 para o Bahia, na tarde de quarta-feira (6), em Feira de Santana-BA, o time feminino do Grêmio se prepara para iniciar a caminhada no Campeonato Gaúcho. Domingo (10), às 15h, as Mosqueteiras enfrentam o Brasil de Farroupilha, no Passo D’Areia, em Porto Alegre, com entrada gratuita.

Próximos jogos do Grêmio