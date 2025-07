Agenda L!: curtinhas do Grêmio do dia 09/07/2025

Tricolor Gaúcho se reapresenta após conquistar o pentacampeonato da Recopa Gaúcha

Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Grêmio comemora o pentacampeonato da Recopa Gaúcha.

Após a conquista do pentacampeonato da Recopa Gaúcha, com a vitória por 2 a 0 sobre o São José, na noite de terça-feira (8), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, o elenco gremista se reapresenta na manhã desta quarta-feira (9), no CT Luiz Carvalho. O Tricolor inicia a preparação para enfrentar o Cruzeiro, domingo (13), às 20h30min, no Mineirão, em Belo Horizonte, na retomada do Campeonato Brasileiro.

Agenda

O Grêmio treina às 11h desta quarta-feira (9) no CT Luiz Carvalho. Os titulares na vitória sobre o São José realizarão trabalho regenerativo, enquanto os demais atletas irão a campo realizar atividades técnicas. Além desse, o Tricolor Gaúcho terá mais três treinamentos antes de viajar para enfrentar o Cruzeiro.

09/07 (quarta-feira): 11h

10/07 (quinta-feira): 10h30min

11/07 (sexta-feira): 10h30min

12/07 (sábado): 10h

Departamento médico

Além dos laterais direitos João Pedro e João Lucas, e do zagueiro Rodrigo Ely, que seguem em recuperação de lesões desde antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes, o departamento médico do Grêmio foi acrescido pelo meia Nathan, que sofreu lesão na panturrilha, pelo ponta Cristian Olivera, vítima de acidente doméstico, e pelo centroavante Braithwaite, que tem desconforto no tornozelo.

Contratações

O Grêmio segue de olho no mercado em busca, principalmente, de um zagueiro destro, um primeiro e um quarto homem de meio-campo. O técnico Mano Menezes e o presidente Alberto Guerra deixaram claro que o Tricolor Gaúcho só contratará jogadores que venham para, de fato, somar.

Categorias de base

O time sub-17 do Grêmio tenta assimilar o golpe após ser goleado por 4 a 1 para o Vasco da Gama, em casa, na tarde de terça-feira (8), pelo Campeonato Brasileiro da categoria. Já o sub-20 enfrenta o Athlético-PR nesta quarta-feira (9), às 15h, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, também pela competição nacional.

Futebol feminino

As Gurias Gremistas treinam nesta terça-feira (8), no Complexo Esportivo da Ulbra, em Canoas. A preparação segue para o Campeonato Gaúcho, que começa em agosto. A estreia tricolor será contra o Juventude, no dia 2.

