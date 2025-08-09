Agenda L!: curtinhas do Grêmio do dia 09/08/2025

Tricolor Gaúcho realiza penúltimo treinamento antes de enfrentar o Sport

Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Mano Menezes comanda o último treinamento do Grêmio antes de enfrentar o Sport.

O Grêmio encerra, neste sábado (9), a preparação para enfrentar o Sport. A partida, válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece domingo (10), às 20h30min, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS.

Agenda

O Grêmio treina, às 16h deste sábado (9), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre-RS. Após a atividade, os atletas iniciam a concentração para o jogo contra o Sport.

Departamento médico

No departamento médico do Grêmio estão o lateral direito João Lucas, os zagueiros Rodrigo Ely e Gustavo Martins, os meias Nathan e Monsalve e o centroavante André Henrique. O lateral direito João Pedro e o zagueiro Viery voltaram a treinar com bola.

Mercado da Bola

O Grêmio ainda aguarda a resposta oficial do Al-Rayyan, do Catar, para a proposta feita por Roger Guedes. A possível contratação de Brian Rodríguez, do América-MEX, pelo clube catari pode facilitar a vinda do ex-atacante de Palmeiras, Atlético-MG e Corinthians para o Tricolor Gaúcho. Quanto a saídas, clubes russos demonstraram interesse em Alysson.

Categorias de base

O time sub-17 do Grêmio se prepara para o próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro da categoria. Na próxima terça-feira (12), às 18h, o Tricolor Gaúcho recebe o Corinthians, no Estádio Airton Ferreira da Silva, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

Futebol feminino

Após ser eliminado em sua estreia na Copa do Brasil, na terceira fase, com derrota por 1 a 0 para o Bahia, na tarde de quarta-feira (6), em Feira de Santana-BA, o time feminino do Grêmio se prepara para iniciar a caminhada no Campeonato Gaúcho. Domingo (10), às 15h, as Mosqueteiras enfrentam o Brasil de Farroupilha, no Passo D’Areia, em Porto Alegre, com entrada gratuita e transmissão na Grêmio TV.

Próximos jogos do Grêmio