Agenda L!: curtinhas do Grêmio do dia 15/07/2025

Em Lima, no Peru, Tricolor Gaúcho finaliza preparação para enfrentar o Alianza Lima

Foto: Cristiano Oliveski/Grêmio FBPA Mano Menezes conversa com Wagner Leonardo e Gustavo Martins em treinamento do Grêmio.

Nesta terça-feira (15), já em Lima, no Peru, o Grêmio finaliza a preparação para enfrentar o Alianza Lima-PER. O jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana acontece nesta quarta-feira (16), às 21h30min (horário de Brasília), no Estádio Alejandro Villanueva.

Agenda

Após viajar, durante a tarde de segunda-feira (14), de Belo Horizonte para Lima, o Grêmio treina, às 10h (horário de Brasília) desta terça-feira (15), no Villa Deportiva Nacional, no distrito de San Luis, na capital peruana. Esta será a última atividade antes do jogo contra o Alianza Lima, para o qual o técnico Mano Menezes deve promover mudanças na equipe.

Departamento médico

No departamento médico do Grêmio estão os laterais direitos João Pedro e João Lucas, o zagueiro Rodrigo Ely, o volante Cuéllar e o meia Nathan. Braithwaite já voltou a treinar com bola após se recuperar de desconforto no tornozelo, mas ficou em Porto Alegre para aprimorar a parte física.

Mercado da Bola

Na última segunda-feira (14), o Grêmio anunciou a saída, por empréstimo, do centroavante Matías Arezo para o Peñarol, do Uruguai. Quanto a contratações, o Tricolor Gaúcho está de olho no mercado em busca, principalmente, de um zagueiro destro, um primeiro e um quarto homem de meio-campo. O técnico Mano Menezes e o presidente Alberto Guerra deixaram claro que o Tricolor Gaúcho só contratará jogadores que venham para, de fato, somar.

Categorias de base

Após conquistar o Campeonato Gaúcho, com goleada por 5 a 1 sobre o Juventude, no último sábado (12), no Estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha, o time sub-17 do Grêmio volta a campo nesta terça-feira (15), às 15h, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileirp. Quarta-feira (16), às 15h, no mesmo local, a equipe sub-20 do Tricolor Gaúcho, que perdeu o jogo de ida da final do Gauchão para o Internacional, por 2 a 1, no último sábado (12), recebe o Cuiabá, pelo Brasileirão da categoria.

Futebol feminino

As Gurias Gremistas seguem a preparação para os desafios do segundo semestre. No início de agosto, as Mosqueteiras estreiam no Campeonato Gaúcho e na Copa do Brasil.

