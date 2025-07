Agenda L!: curtinhas do Grêmio do dia 25/07/2025

Tricolor Gaúcho treina e viaja para enfrentar o Palmeiras

Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Flávio de Oliveira, Mano Menezes e Sidnei Lobo observam treinamento do Grêmio.

O Grêmio finaliza, nesta sexta-feira (25), a curta preparação para enfrentar o Palmeiras. A partida no Allianz Parque, em São Paulo-SP, válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece no sábado (26), às 21h.

Agenda

O Grêmio treina às 10h30min desta sexta-feira (25) no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre-RS. Às 13h55min a delegação gremista viaja, em voo comercial, para São Paulo, em que ficará concentrada no Airport Marriott Hotel.

Departamento médico

No departamento médico do Grêmio seguem os laterais direitos João Pedro e João Lucas, o zagueiro Rodrigo Ely e os meias Nathan e Monsalve. Cristaldo, que ficou de fora do jogo contra o Alianza Lima por conta de um desconforto muscular, é dúvida para enfrentar o Palmeiras. Cuéllar, que se recupera de lesão muscular, voltou a treinar com bola.

Mercado da Bola

Depois do centroavante Carlos Vinícius, ex-Fulham, o Grêmio deve anunciar em breve a contratação do zagueiro Balbuena, ex-Corinthians, que já está em Porto Alegre. Com ajuda dos investidores Marcelo Marques e Celso Rigo, o Tricolor Gaúcho tenta a contratação do atacante Roger Guedes, atualmente no Al Rayan, do Catar.

Categorias de base

O time sub-17 do Grêmio recebe folga, nesta sexta-feira (25), após vencer o Fortaleza, por 1 a 0, na última quinta-feira (24), pelo Campeonato Brasileiro da categoria. O próximo compromisso do Tricolor Gaúcho na competição é contra o Bahia, terça-feira (29), às 15h, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul-RS.

Futebol feminino

As Gurias Gremistas seguem a preparação para os desafios do segundo semestre. No início de agosto, as Mosqueteiras estreiam no Campeonato Gaúcho e na Copa do Brasil.

Próximos jogos do Grêmio