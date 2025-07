Agenda L!: curtinhas do Grêmio do dia 30/07/2025

Elenco gremista se reapresentará após vitória, e Balbuena será apresentado

Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Braithwaite comemora um de seus gols na vitória do Grêmio sobre o Fortaleza.

O Grêmio se reapresenta nesta quarta-feira (30) após a vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, em partida adiada da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo, que não vinha há cinco partidas, o Tricolor Gaúcho segue na 14ª colocação, mas abriu cinco pontos de distância para a zona de rebaixamento.

Agenda

A reapresentação do elenco gremista está marcada para as 16h desta quarta-feira (30), com treinamento no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. Antes disso, às 14h, o zagueiro Balbuena será apresentado em entrevista coletiva no auditório da Arena do Grêmio.

Departamento médico

No departamento médico do Grêmio estão o lateral direito João Pedro, os zagueiros Rodrigo Ely e Viery, o volante Cuéllar, os meias Nathan e Monsalve e o centroavante André Henrique. Após sair no segundo tempo da vitória sobre o Fortaleza com desconforto muscular na coxa, o defensor Gustavo Martins será reavaliado.

Mercado da Bola

Após anunciar o centroavante Carlos Vinícius, ex-Fulham, e o zagueiro Balbuena, ex-Corinthians, o Grêmio aguarda a resposta do Al-Rayyan, do Catar, para a proposta de 10 milhões de euros (R$ 64,5 milhões) feita por Róger Guedes. Um primeiro volante e um meia também são prioridades para o Tricolor Gaúcho no mercado de transferências.

Categorias de base

O time sub-17 do Grêmio comemora a terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro da categoria. Na tarde de terça-feira (29), o Tricolor Gaúcho venceu o Bahia, por 3 a 0, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul-RS.

Futebol feminino

As Gurias Gremistas seguem a preparação para os desafios do segundo semestre. No dia 6 de agosto, às 15h, as Mosqueteiras estreiam na Copa do Brasil contra o Bahia, no Estádio Alberto Oliveira, em Feira de Santana-BA

Próximos jogos do Grêmio