Agenda L!: curtinhas do Internacional do dia 12/7/2025

Torcida e time do Inter têm encontro marcado para a tarde deste sábado (12)

Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional Roger Machado conversa com o grupo do Internacional

Enfim chegou o sábado (12), data do retorno do Campeonato Brasileiro. O Internacional recebe o Vitória, pela 13ª rodada, precisando vencer para escapar da zona de rebaixamento – atualmente é o 17º, com 11 pontos em 12 jogos.

Agenda

A partida contra a equipe baiana está marcada para as 16h30min (de Brasília), no estádio Beira-Rio. Com o Leão da Barra tem a mesma pontuação, mas está à frente do Inter pelos critérios, uma vitória simples tira o Alvirrubro o Z4.

Time

O técnico Roger Machado terá time praticamente completo para a volta ao Brasileirão. A única ausência deve ser Bernabei, que está na reta final do tratamento para lesão muscular na coxa esquerda. Mesmo assim, pode aparecer, pelo menos no banco. O Inter deve ir a campo com Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Ramon; Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley, Rafael Borré e Carbonero.

Retorno

Relacionado pela primeira vez em nove meses, Gabriel Mercado ficará no banco. Será seu retorno após grave lesão no joelho esquerdo. É possível que entre no decorrer do segundo tempo para ganhar minutagem.

Ingressos

O torcedor que quiser assistir Inter x Vitória tem que ficar atento. Os sócios têm preços promocionais. Você pode adquirir a entrada aqui.

Celeiro de Ases

Começa neste sábado, às 11h, a decisão do Gauchão Sub-20. O Gre-Nal de ida será no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. A volta será no dia 19, no mesmo horário, na Morada dos Quero-Queros, sede do Celeiro de Ases, em Alvorada.

Também às 11h deste sábado, no Vermelhão da Serra, Passo Fundo e Inter começam a disputa das oitavas de final do Estadual Sub-15. O segundo confronto será no outro sábado (19), às 15h30min, em Alvorada.

Próximos jogos o Internacional

Dos cinco primeiros jogos após a Copa do Mundo de Clubes, quatro serão pelo Brasileirão e um pela Copa do Brasil. Pelo Nacional, o Colorado tem três confrontos na sua cancha. Vale lembrar que o Inter está na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 11 pontos em 12 jogos.