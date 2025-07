Agenda L!: curtinhas do Internacional do dia 13/7/2025

Depois do domingo de folga, o Inter retorna aos treinos na segunda-feira (14).

Foto: Divulgação/SC Internacional CT Parque Gigante, do Internacional

Sem compromisso no meio da semana – a partida contra o Bahia foi adiada porque o Esquadrão de Aço joga pela repescagem da Sul-Americana – o grupo do Internacional está de folga neste domingo (13), após voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, ao bater o Vitória por 1 a 0, neste sábado (12), no estádio Beira-Rio.

Agenda

O domingo será de folga e recuperação física para o elenco alvirrubro. O grupo colorado se reapresenta na segunda (14).

Celeiro de Ases sub-20

Os guris do sub-20 começaram com pé direito a decisão o Gauchão da categoria. O clássico de ida disputado no sábado, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, foi vencido por 2 a 1, gols de Marlon e Yago Noal.

Celeiro de Ases sub-17

No Vermelhão da Serra, em Passo Fundo, o Inter bateu o Passo Fundo também por 2 a 1, na partida de ida das oitavas de final do Estadual Sub-15.

Gurias sub-20

O sub-20 das Gurias Coloradas volta à campo neste domingo pelo Gauchão da categoria. Após a vitória contra o Flamengo de São Pedro na estreia, é a vez de encarar o Gre-Nal. A partida está marcada para as 15h, no estádio da Ulbra, em Canoas. O Inter lidera com três pontos – Grêmio e Cruzeiro ainda não estrearam na competição, que só tem quatro times.

Gurias sub-17

Já as meninas do sub-17 jogam pelo Brasileirão da categoria. O jogo contra o Paysandu acontece no estádio da Curuzu, em Belém (PA), às 15h30min. As Gurias lideram o Grupo A com 12 pontos em quatro jogos, com 35 gols a favor e um contra. O Vasco tem seis, e Paraná e Paysandu, três pontos.

Próximos jogos o Internacional

Dos próximos cinco jogos, o Colorado continua tendo quatro confrontos no Beira-Rio e apenas um fora. Compromisso seguinte segue sendo na sua cancha.