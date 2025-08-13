Jovem Pan > Esportes > Jovem Pan Lance > Agenda L!: curtinhas do Internacional do dia 13/8/2025

Agenda L!: curtinhas do Internacional do dia 13/8/2025

O Colorado encerra nesta terça os preparativos para as oitavas da Libertadores

  • Por Lance!
  • 13/08/2025 08h00
  • BlueSky
Foto: Marcio Dolzan/Lance! Maracanã será palco do confronto da noite desta quarta Maracanã será palco do confronto da noite desta quarta

O Internacional inicia a disputa das oitavas de final da Copa Libertadores da América nesta quarta-feira (12). A partida de ida contra o Flamengo será no Maracanã, às 21h30min (de Brasília)

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Agenda

O técnico Roger Machado deve repetir o time que venceu o Bragantino por 3 a 1 no sábado (9), com algumas alterações, como as voltas de Aguirre e Vitão. Assim, o Inter joga com Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Bruno Tabata e Alan Patrick; Wesley e Ricardo Mathias.

Agenda da semana

  • Quarta (13/8) – Flamengo x Internacional, às 21h30min, no Maracanã
  • Quinta (14/8) – 16h
  • Sexta (15/8) – 10h
  • Sábado (16/8) – 10h
  • Domingo (17/8) – 18h30min, Internacional x Flamengo

Celeiro de Ases

Enfim o sub-17 do Inter voltou a vencer no Brasileirão da categoria. Jogando na Toca da Raposa I, o Celeiro de Ases bateu o Cruzeiro por 2 a 0 – gols de João Bezerra e Alexandre Pablo. Com o resultado, chegou a 11 pontos, na 16ª colocação, ainda seis pontos do 15º colocado, o Botafogo.

Gurias Coloradas

O Colorado enfrenta o Botafogo nesta quarta, no estádio Nilton Santos, no Rio, às 15h30min, pela semifinal do Brasileirão da categoria. A volta será no dia 21, no estádio Passo D’Areia.

Próximos jogos o Internacional

Os próximos três confrontos do Internacional serão com o Flamengo. Na quarta (13), tem a partida de ida pela Libertadores, no Maracanã. No próximo domingo (17), o começo do returno, com o confronto pela 20ª rodada do Brasileirão, no Beira-Rio. No dia 20, novamente na cancha colorada, tem a volta do torneio continental.

  • 13/8 – Quarta – 21h30min – Libertadores – Flamengo x Internacional
  • 17/8 – Domingo – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Flamengo
  • 20/8 – Quarta – 21h30min – Libertadores – Internacional x Flamengo
  • 23/8 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Cruzeiro x Internacional
  • 31/8 – Domingo – 20h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Fortaleza
  • BlueSky
  • Tags:

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >