Agenda L!: curtinhas do Internacional do dia 14/7/2025

Colorado só volta a campo no domingo (20), contra o Ceará, no Beira-Rio

Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional Roger Machado conversa com o grupo do Internacional

Sem compromisso no meio da semana – a partida contra o Bahia foi adiada porque o Esquadrão de Aço joga pela repescagem da Sul-Americana –, o grupo do Internacional se reapresenta nesta segunda-feira (14) no CT Parque Gigante.

Agenda

A volta aos treinos nesta segunda (14), visando a preparação para o confronto contra o Ceará, no domingo (20), às 11h (de Brasília).

Gurias do sub-20

O sub-20 das Gurias Coloradas volta à campo nesta segunda pelo Gauchão da categoria. Após a vitória contra o Flamengo de São Pedro na estreia, é a vez de encarar o Gre-Nal. A partida está marcada para as 15h, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. O Inter lidera com três pontos – Grêmio e Cruzeiro ainda não estrearam na competição, que só tem quatro times.

Gurias do sub-17

Já as meninas do sub-17 venceram o Paysandu por 7 a 0, com gols de Laurinha, Natalia Barros, Laura Schroll, Kat, Stumpf, Lara Lay e Joana Spadetto. O Inter lidera o Grupo A com 15 pontos, seguido de Vasco, nove, e Paysandu e Paraná, com três.

Próximos jogos o Internacional

Dos próximos cinco jogos, o Colorado continua tendo quatro confrontos no Beira-Rio e apenas um fora. Compromisso seguinte segue sendo na sua cancha.