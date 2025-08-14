Agenda L!: curtinhas do Internacional do dia 14/8/2025
O Colorado inicia preparação para novo confronto como o Flamengo
O Internacional se representa na tarde desta quinta-feira (14) após a derrota por 1 a 0 para o Flamengo pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores, na noite de quarta (13), no Maracanã. O grupo voltou para Porto Alegre pouco depois da 1h (de Brasília) e estará no CT Parque Gigantes às 16h.
Agenda
O elenco colorado na tarde desta quinta os trabalhos visando o jogo contra o Flamengo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os atletas que iniciaram a partida de quarta fazem trabalhos de regeneração. O jogo será no domingo (17), no Beira-Rio.
Agenda da semana
- Quinta (14/8) – 16h
- Sexta (15/8) – 10h
- Sábado (16/8) – 10h
- Domingo (17/8) – 18h30min, Internacional x Flamengo
Gurias Coloradas
Na semifinal do Brasileirão Feminino sub-20, o Inter foi goleado por 3 a 0 pelo Botafogo, em partida disputada na tarde desta quarta, no estádio Nilton Santos, no Rio. A partida de volta será no dia 21, no estádio Passo D’Areia, em Porto Alegre.
Próximos jogos o Internacional
Os próximos três confrontos do Internacional serão com o Flamengo. Na quarta (13), tem a partida de ida pela Libertadores, no Maracanã. No próximo domingo (17), o começo do returno, com o confronto pela 20ª rodada do Brasileirão, no Beira-Rio. No dia 20, novamente na cancha colorada, tem a volta do torneio continental.
- 13/8 – Quarta – 21h30min – Libertadores – Flamengo x Internacional
- 17/8 – Domingo – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Flamengo
- 20/8 – Quarta – 21h30min – Libertadores – Internacional x Flamengo
- 23/8 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Cruzeiro x Internacional
- 31/8 – Domingo – 20h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Fortaleza
- 13 ou 14/9 – a confirmar – Campeonato Brasileiro – Palmeiras x Internacional
