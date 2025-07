Agenda L!: curtinhas do Internacional do dia 17/7/2025

Colorado entra na reta final para a preparação para enfrentar o Cear

Foto: Divulgação/SC Internacional Trabalho do Internacional no CT Parque Gigante

O grupo do Internacional entra, nesta quinta-feira (17), na reta final da preparação para o jogo contra o Ceará, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece às 11h de domingo (17), no estádio Beira-Rio. Com promoção na venda dos ingressos, a direção aguarda 35 mil torcedores.

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Agenda

Os treinos desta semana serão todos às 10h (de Brasília). A boa notícia para a comissão técnica é a reintegração plena de Bernabei aos trabalhos. O lateral-esquerdo deve retornar ao time titular.

A agenda da semana

Quinta (17) – 10h

Sexta (18) – 10h

Sábado (19) – 10h

Domingo (20) – 11h – Inter x Ceará

Ingressos

O torcedor que quiser assistir Inter x Vitória tem que ficar atento. O Colorado abriu o check in e a venda dos ingressos desde terça (8). Os sócios têm preços promocionais. Você pode adquirir a entrada aqui.

Sub-20 do Celeiro de Ases

O Internacional perdeu mais uma no Brasileirão Sub-20. Em partida disputada no CPT Atibaia, os guris perderam por 1 a 0. A uma rodada do fim da competição, o Colorado voltou à zona de rebaixamento e precisa vencer o Santos na próxima quarta (23).

Sub-20 das Gurias Coloradas

Líder do Grupo C do Brasileirão da categoria, as Gurias Coloradas venceu mais uma por goleada, aplicando 6 a 0 sobre o Itacoatiara. O Inter agora tem 15 pontos em cinco jogos, seguido por Grêmio, com sete, Paysandu, quatro, e Itacoatiara, três.

Próximos jogos o Internacional

Dos próximos cinco jogos, o Colorado continua tendo quatro confrontos no Beira-Rio e apenas um fora. Compromisso seguinte segue sendo na sua cancha.