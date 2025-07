Agenda L!: curtinhas do Internacional do dia 18/7/2025

O Colorado tem seu penúltimo treino antes de enfrentar o Ceará

Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional Treino do Internacional no CT Parque Gigante

O grupo do Internacional tem nesta sexta-feira (18) o penúltimo dia de preparo para o jogo contra o Ceará, marcado para às 11h (de Brasília) de domingo (20), no estádio Beira-Rio. Com promoção na venda dos ingressos, a direção aguarda 35 mil torcedores.

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Agenda

Os treinos desta semana estão sendo todos às 10h. A boa notícia para a comissão técnica é a reintegração plena de Bernabei aos trabalhos. O lateral-esquerdo deve retornar ao time titular.

A agenda da semana

Sexta (18) – 10h

Sábado (19) – 10h

Domingo (20) – 11h – Inter x Ceará

Ingressos

O torcedor que quiser assistir Inter x Vitória tem que ficar atento. O Colorado abriu o check in e a venda dos ingressos desde terça (8). Os sócios têm preços promocionais. Você pode adquirir a entrada aqui.

Mercado da Bola

O Inter tem cerca de R$ 40 milhões a receber pela venda do volante Johnny. O atleta trocou o Real Bétis pelo Atlético de Madrid por cerca de R$ 193 milhões. O valor destinado aos cofres colorados é referente aos 20% da cláusula de mais valia e de parte dos 5% do mecanismo de formação do jogador.

O Inter também anunciou a contratação do volante Richard. Livre no mercado, o jogador chega ao Beira-Rio depois de duas temporadas no Alanyaspor, da Turquia.

Próximos jogos o Internacional

Dos próximos cinco jogos, o Colorado continua tendo quatro confrontos no Beira-Rio e apenas um fora. Compromisso seguinte segue sendo na sua cancha.