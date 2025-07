Agenda L!: curtinhas do Internacional do dia 22/7/2025

O Colorado tem folga nesta segunda (21), voltando a treinar na terça (22)

Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional Treino do Internacional no CT Parque Gigante

O Internacional volta aos trabalhos na tarde desta terça-feira (21) visando o confronto contra o Santos, na quarta (22), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Agenda

O elenco colorado se apresenta na manhã desta terça para o último treino antes de enfrentar o Santos, na quarta, pelo Brasileirão. Os trabalho acontecem às 10h (de Brasília), no CT Parque Gigante.

A agenda da semana

Terça (22) – 10h

Quarta (23) – 21h30min – Santos x Inter

Celeiro de Ases

O Inter sub-17 volta a campo nesta terça pelo Brasileirão da categoria. Em 17º, com sete pontos em dez jogos, o Colorado recebe o São Paulo, na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada.

Aniversário

Nascia em 22 de julho de 1989 o atacante Leandro Damião. Jogador oriundo do futebol de várzea, o centroavante chegou ao Inter em 2009 e integrou o grupo campeão da Libertadores de 2010, marcando inclusive gol na final do torneio continental. Em 2011, foi o maior artilheiro do futebol brasileiro.

Próximos jogos o Internacional

Dos próximos cinco jogos, o Colorado continua tendo quatro confrontos no Beira-Rio e apenas um fora. Compromisso seguinte segue sendo na sua cancha.