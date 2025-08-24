Agenda L!: curtinhas do Internacional do dia 24/8/2025

O Inter joga com o Cruzeiro, neste sábado, pelo Brasileirão

Foto: Divulgação/SC Internacional O domingo e a segunda são de folga

Após a derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional tem folga neste domingo (24) e na segunda-feira (25). O grupo só se reapresenta na terça (26), pela manhã.

Agenda

O elenco colorado ficou em Belo Horizonte após a derrota da noite deste sábado (23), no Mineirão. A delegação retorna neste domingo, com o grupo ganhando dois dias de folga.

Celeiro de Ases

Devido às fortes chuvas que caíram na Região Metropolitana de Porto Alegre durante todo o sábado, o partida de ida do Gauchão Sub-15 foi adiada para segunda. O primeiro Gre-Nal será na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, às 15h. A volta será no dia 29, também às 15h, no CT Hélio Dourado, do Grêmio.

Gurias Coloradas

Tem rodada dupla de Gre-Nal feminino, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, neste domingo. Às 13h, o enfrentamento vale pelo Gauchão sub-20. Às 15h, o jogo é válido pelo profissional.

Próximos jogos do Internacional

Dos próximos cinco jogos, o Inter terá três confrontos no Beira-Rio, contra Fortaleza, Grêmio e Corinthians. Os dois duelos fora serão contra Palmeiras e Juventude.