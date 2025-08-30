Agenda L!: curtinhas do Internacional do dia 30/8/2025

Inter se prepara para enfrentar o Fortaleza no domingo (31)

Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional Treino do Internacional no CT Parque Gigante

O Internacional faz nesta sábado (30) o último treino da preparação para enfrentar o Fortaleza, domingo (31), no estádio Beira-Rio. Após o trabalho da manhã no CT Parque Gigante, os atletas serão liberados para almoçar e casa, devendo se reapresentar para concentração à noite.

Ingressos

Fique atento! Os check ins para a partida contra o Fortaleza, no domingo (31), já estão abertos. Confira os detalhes aqui. Os preços são os seguintes:

Celeiro de Ases

O Inter foi goleado por 5 a 0 no Gre-Nal de volta da final do Gauchão sub-15. Apesar de ter vencido a ida por 2 a 1, perdeu o título para o rival, na partida disputada no CT Hélio Dourado, na tarde desta sexta.

Gurias Coloradas

As meninas do sub-15 enfrentam o Juventude, às 15h deste sábado, no Futvida, pelo Gauchão da categoria. Com nove pontos em seis jogos, o Inter lidera a competição, ao lado do Grêmio.

Próximos jogos do Internacional

Dos próximos cinco jogos, o Inter terá três confrontos no Beira-Rio, contra Fortaleza, Grêmio e Corinthians. Os dois duelos fora serão contra Palmeiras e Juventude.