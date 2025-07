Agenda L!: curtinhas do Internacional do dia 4/7/2025

Colorado completa sete dias de trabalho nesta sexta-feira

Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional Treino do Internacional no CT Parque Gigante

O Internacional entra hoje no sétimo dia de trabalho após as férias de 15 dias proporcionadas pela parada das competições para a Copa do Mundo de Clubes. O grupo irá trabalhar em turno único durante toda a semana. O retorno aos jogos acontece dia 12, contra o Vitória, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. Confira a agenda colorada deste dia 4 de julho.

Agenda

O grupo comandado pelo técnico Roger Machado volta ao CT Parque Gigante na manhã desta sexta. A atividade começa às 10h30min e, como nos dias anteriores, deve intercalar atividade físicas, técnicas e com bola.

O Inter marcou para o sábado (5) um jogo-treino contra o Brasil de Farroupilha. A atividade ocorrerá pela manhã, no CT Parque Gigante.

Aniversário

O paraguaio Óscar Romero completa 33 anos nesta sexta. O atleta chegou ao Inter na janela de transferências do começo do ano e tem contrato até o final de dezembro.

Mercado da bola

O Inter está de olho em dois volantes que atuam no futebol argentino. Alan Rodríguez é camisa 8 e joga pelo Argentinos Juniors. Já Juan Portilla é 5 e tem vínculo com o Talleres. A direção colorada não só teria sondado como fez propostas pelos dois. Por enquanto, os negócios não avançaram.

Feminino Sub-20

Com gol de Joana, as Gurias Coloradas venceram o Gre-Nal pelo Brasileirão da categoria por 1 a 0, na tarde desta quinta (3), no estádio do SESC Protásio Alves. Com o resultado, o Inter passou a liderar isoladamente o Grupo C, com nove pontos, três à frente o coirmão. JC FC, com três, e Paysandu, zero, completam a chave.

Próximos jogos o Internacional

Dos cinco primeiros jogos após a Copa do Mundo de Clubes, quatro serão pelo Brasileirão e um pela Copa do Brasil. Pelo Nacional, o Colorado tem três confrontos na sua cancha. Vale lembrar que o Inter está na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 11 pontos em 12 jogos.