Agenda L!: curtinhas do Internacional do dia 4/8/2025

O Colorado inicia preparação para a partida de volta da Copa do Brasil

Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional Grupo se reapresenta nesta tarde no CT Parque Gigante

Após a derrota por 2 a 1 para o São Paulo, na noite de domingo (3), no estádio Beira-Rio, o elenco do Internacional se reapresenta na tarde desta segunda-feira (4).

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Mercado da Bola

O lateral-esquerdo Ramon está negociando sua transferência para o Vitória. O jogador iria por empréstimo com opção de compra. Para isso, o Leão da Barra terá que pagar R$ 9,5 milhões por 50% dos direitos econômicos.

Gurias Coloradas

As meninas o sub-17 golearam outra vez o Criciúma, dessa vez por 3 a 0 – na ida, o placar havia sido 8 a 0 -, pelas quarta de final do Brasileirão da categoria, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. O Inter se classificou às semifinais da competição.

Próximos jogos o Internacional

Dos próximos cinco jogos, terá três partidas decisivas e três enfrentando o Flamengo. Nesta quarta (6), tem a partida de volta contra o Fluminense. Nos dias 13 e 20, enfrenta o Flamengo pelas quartas de final da Libertadores.