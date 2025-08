Agenda L!: curtinhas do Internacional do dia 6/8/2025

O Colorado inicia preparação para a partida de volta da Copa do Brasil

Foto: João Brandão/Lance! Todos os olhos voltados para o Maracanã nesta noite

O Internacional encara a partida do ano nesta quarta-feira (6). Às 21h30min (de Brasília), enfrenta o Fluminense pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Agenda

No enfrentamento do Maracanã, o Colorado precisa vencer o Tricolor Carioca por dois gols ou mais. Em caso de vitória simples, a partida vai para a cobrança de penalidades.

Agenda da semana

Quarta (6/8) – Fluminense x Internacional

Quinta (7/8) – treino, às 16h

Sexta (8/8) – treino, às 9h, e viagem para São Paulo

Sábado (9/8) – Red Bull Bragantino x Internacional

Celeiro de Ases

Os guris do sub-17 perderam mais uma no Brasileirão da categoria. Na terça (5), o Inter levou 3 a 2 do Atlético-MG, na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, estacionando na 16ª colocação, com oito pontos em 13 jogos.

Gurias Coloradas

O time feminino do Alvirrubro estreia nesta quarta na Copa do Brasil, contra o 3B Amazônia. A partida está marcada para as 19h, no estádio Passo D’Areia, em Porto Alegre.

Próximos jogos o Internacional

Dos próximos cinco jogos, terá três partidas decisivas e três enfrentando o Flamengo. Nesta quarta (6), tem a partida de volta contra o Fluminense. Nos dias 13 e 20, enfrenta o Flamengo pelas quartas de final da Libertadores.