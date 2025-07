Agenda L!: curtinhas do Internacional do dia 8/7/2025

Inter entra na reta final de preparação para o retorno do Brasileirão

Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional Treino do Internacional no CT Parque Gigante

Entrando na reta final na preparação para o retorno do Campeonato Brasileiro, o grupo do Internacional volta nesta terça-feira (8) aos treinamentos no CT Parque Gigante. A semana terá atividades pela manhã até sexta (11).

Agenda

O grupo alvirrubro se reapresenta na manhã desta terça (7) no CT Parque Gigante para mais um dia de treino. O Departamento de Futebol definiu a agenda da semana, com treinos todos os dias às 10h (de Brasília).

Terça-feira (8/7) – 10h

Quarta-feira (9/7) – 10h

Quinta-feira (10/7) – 10h

Sexta-feira (11/7) – 10h

Sábado (12/7) – 16h30min – Internacional x Vitória

Ingressos

O torcedor que quiser assistir Inter x Vitória tem que ficar atento. O Colorado abre o check in e a venda dos ingressos a partir desta terça (8). Você pode adquirir a entrada aqui.

Mercado da bola

O Internacional estaria interessado no zagueiro Rodrigo Becão, brasileiro que joga no Fernebahçe. O defensor está retornando de lesão e perdeu espaço entre os titulares o time turco e pode ser negociado. O Colorado tentaria o empréstimo, assim como Atalanta e Udinese, da Itália, Nantes, da França, e Bahia.

Próximos jogos o Internacional

Dos cinco primeiros jogos após a Copa do Mundo de Clubes, quatro serão pelo Brasileirão e um pela Copa do Brasil. Pelo Nacional, o Colorado tem três confrontos na sua cancha. Vale lembrar que o Inter está na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 11 pontos em 12 jogos.