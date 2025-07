Agenda L!: curtinhas do Palmeiras do dia 12/07/2025

Verdão segue preparação para enfrentar o Mirassol, pelo Brasileirão, no dia 16, no Allianz Parque

Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

O elenco do Palmeiras se reapresentou nesta sexta-feira (11), na Academia de Futebol, e continua os treinamentos no final de semana para dar sequência à preparação para o duelo contra o Mirassol, marcado para o dia 16, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

Agenda

No primeiro treino da semana, o clube informou que o atacante Sosa realizou parte do treino integrado ao grupo e complementou com uma atividade física à parte. Já o meia Mauricio realizou atividades à parte no gramado após realizar um procedimento programado no ombro direito.

Além dele, Giay, que sofreu uma entorse no joelho direito durante o torneio, também seguiu um cronograma de trabalho em separado no campo, enquanto Piquerez, em decorrência de uma cirurgia dentária, ficou na área interna, assim como o zagueiro Murilo, que se recupera de uma lesão na coxa esquerda.

Futebol feminino

O feminino não tem atividades na agenda desta quinta-feira. O time está em pausa após a disputa da última rodada da primeira fase do Brasileirão e retornará a jogar somente no dia 10 de agosto, contra o Flamengo, pelas quartas de final.

Crias da Academia

9h – Campeonato Paulista Sub-15: Monte Azul x Palmeiras – Otacília Patrício Arroyo

11h – Campeonato Paulista Sub-17: Desportivo Brasil x Palmeiras – CT Desportivo Brasil

15h – Campeonato Paulista Sub-20: Ituano x Palmeiras – CT Dr. Novelli Júnior Transmissão: YouTube do Paulistão

22h – Teal Rising Cup 2025: Kansas City x Palmeiras – CPKC Stadium

