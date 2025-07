Agenda L!: curtinhas do Palmeiras do dia 16/07/25

Confira a agenda do Verdão nesta quarta-feira

Foto: Cesar Greco/Palmeiras Abel Ferreira conversa com o elenco durante treinamento

O Palmeiras finalizou a preparação e encara o Mirassol, no Allianz Parque, na primeira partida após a eliminação no Mundial. O reencontro com a torcida acontece às 19h (de Brasília) desta quarta-feira (16), em duelo válido pela décima quarta rodada do Brasileirão.

Com 22 pontos conquistados, a equipe comandada por Abel Ferreira ocupa a quinta colocação na tabela de classificação, cinco pontos atrás do líder Flamengo, que possui dois jogos a menos.

Novidade para o Brasileirão

Oitava contratação do Palmeiras para a atual temporada, Ramón Sosa foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está liberado para atuar na partida contra o Mirassol.

Antes no Nottingham Forest, da Inglaterra, o jogador chegou por cerca de R$ 80 milhões (na cotação atual), além de metas esportivas incluídas no acordo. Sosa chega para ocupar a lacuna na ponta esquerda do ataque alviverde, deixada por Paulinho, que sofreu lesão e está fora do restante da temporada.

A tendência é que o paraguaio inicie o jogo contra o Mirassol entre os reservas e ganhe minutos durante a segunda etapa.

Provável escalação

Weverton; Mayke (Rocha), Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Richard Ríos e Mauricio; Allan, Facundo Torres e Vitor Roque.

