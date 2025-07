Agenda L!: curtinhas do Santos do dia 10/07/2025

Elenco masculino do Santos tem amistoso no Espírto Santo nesta quinta-feira (10)

Foto: Raul Baretta/ Santos FC Neymar está confirmado no amistoso do Santos diante da Desportiva Ferroviária, no Espírito Santo.

O Santos entra em campo nesta quinta-feira (10) para encarar a Desportiva Ferroviária, no Espírito Santo, no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, às 20h (de Brasília).

O time entra em campo pelo Campeonato Brasileiro apenas na quarta-feira da semana que vem (16), contra o Flamengo, às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro.

Agenda:

O elenco profissional masculino do Santos entra em campo diante da Desportiva Ferroviária nesta quinta-feira (10). Será o terceiro amistoso do time nesta temporada. Os ingressos podem ser comprados no site Ingresse.com.

Categorias de base:

LEME CUP SUB-11 – 10.07 – Santos x Internacional – 2ª rodada

CAMPEONATO BRASILEIRO SUB-20 FEMININO – 10.07 – Santos x Corinthians – 15h – Estádio Espanha

Sereias da Vila:

As Sereias da Vila estão de férias pelos próximos dez dias.

Próximos jogos do Campeonato Brasileiro:

(ADIADO) – Santos x Palmeiras – Vila Belmiro – 13ª rodada

16 de julho (quarta-feira) – Santos x Flamengo – Vila Belmiro – 20h – 14ª rodada

19 de julho (sábado) – Mirassol x Santos – Mirassol – 18h30 – 15ª rodada

23 de julho (quarta-feira) – Santos x Internacional – Vila Belmiro – 21h30 – 16ª rodada

26 de julho (sábado) – Sport x Santos – Ilha do Retiro – 18h30 – 17ª rodada