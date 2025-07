Agenda L!: curtinhas do Santos do dia 13/07/2025

Peixe segue a preparação para encarar o Flamengo pelo Brasileirão

Foto: Raul Baretta/ Santos FC Atividade do Santos no CT Rei Pelé

O Santos treina na manhã deste domingo (13), de olho no retorno ao Campeonato Brasileiro, que acontece na próxima quarta-feira (16), contra o Flamengo, na Vila Belmiro. A partida entre o Peixe e Palmeiras, que estava marcada para este fim de semana, foi adiada em razão da participação do clube alviverde no Mundial de Clubes.

Agenda:

O elenco masculino tem apresentação marcada para às 09h30, com treino às 10h.

Sereias da Vila:

As Sereias da Vila estão de férias e retornam aos trabalhos apenas no dia 21 de julho.

Categorias de base:

Paulistão Sub-13 – Portuguesa Santista x Santos – 09h00 – Estádio Ulrico Mursa (Ulrico Mursa)

Portuguesa Santista x Santos – 09h00 – Estádio Ulrico Mursa (Ulrico Mursa) Paulistão Sub-14 – Portuguesa Santista x Santos – 10h40 – Estádio Ulrico Mursa (Ulrico Mursa)

Venda de ingressos

Os torcedores do Peixe já podem garantir ingresso para o duelo contra o Flamengo, marcado para a próxima quarta-feira (16), às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro. Para sócios, os valores variam entre R$ 37,50 e R$ 180.

Próximos jogos pelo Campeonato Brasileiro: