Agenda L!: curtinhas do Santos do dia 15/07/2025

Santos retoma participação no Campeonato Brasileiro diante do Flamengo, na próxima quarta-feira (16)

O Santos volta a disputar o Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (16), pela 14ª rodada da competição. O Peixe enfrenta o Flamengo às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro.

O Alvinegro terá uma semana cheia e volta a campo no próximo sábado (19), quando encara o Mirassol, às 18h30 (de Brasília), no interior de São Paulo.

Agenda:

O elenco masculino do Santos encerra a preparação para o duelo diante do Flamengo nesta terça-feira (15), às 15h30 (de Brasília), no CT Rei Pelé.

Sereias da Vila:

As Sereias da Vila estão de férias e retornam aos trabalhos apenas no dia 21 de julho.

Ingressos Santos x Flamengo:

Os torcedores do Peixe já podem garantir ingresso para o duelo contra o Flamengo, marcado para a próxima quarta-feira (16), às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro. Para sócios, os valores variam entre R$ 37,50 e R$ 180.

