Agenda L!: curtinhas do Santos do dia 18/07/2025

Santos volta a entrar em campo no próximo sábado (19), diante do Mirassol

Foto: Raul Baretta/ Santos FC Goleiros do Santos treinam no CT Rei Pelé.

O Santos encerra a preparação para o duelo diante do Mirassol nesta sexta-feira (18). O Peixe retomou nesta semana os jogos do Campeonato Brasileiro e está com a agenda cheia até o final de julho.

O Peixe é o 13º colocado do Brasileirão com 14 pontos. Acumula quatro vitórias em 13 jogos, além de dois empates e sete derrotas.

Agenda:

O elenco do Santos se apresenta às 10h e o treino começa às 11h. A viagem para Mirassol está marcada para às 16h.

Sereias da Vila:

As Sereias da Vila estão de férias e retornam aos trabalhos apenas no dia 21 de julho.

Ingressos Mirassol x Santos:

Os ingressos para o duelo diante do Mirassol estão à venda no site ingresso s/a. A inteira para a arquibancada de visitante custa R$ 240,00.

Agenda Campeonato Brasileiro: