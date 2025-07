Agenda L!: curtinhas do Santos do dia 25/07/2025

Santos enfrenta o Sport no próximo sábado (26), na Ilha do Retiro

Foto: Raul Baretta/ Santos FC Elenco do Santos antes da derrota por 2 a 0 para o Internacional.

O Santos finaliza a preparação para o duelo diante do Sport, que será neste sábado (26), na Ilha do Retiro. O adversário ainda não venceu na competição e é o último colocado com apenas 4 pontos.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Agenda:

Treino do elenco masculino: apresentação às 10h e treino às 11h, no CT Rei Pelé; Viagem para o Recife no período da tarde.

A Comissão das Mulheres do Santos realiza nesta sexta-feira (25) o evento ‘A Força das Mulheres no Futebol e na Sociedade’, às 14h (de Brasília), no auditório do Conselho Deliberativo, localizado no 1º andar da Vila Belmiro, em Santos. A entrada é gratuita.

A iniciativa visa promover um debate sobre a presença e a atuação feminina no futebol e em diferentes esferas da sociedade.

O bate-papo contará com a participação de nomes de destaque na luta pela equidade de gênero: Mislaine Scarelli, vice-presidente de Gestão Corporativa da Federação Paulista de Futebol;, Adriane Reis, procuradora regional do trabalho e representante do Pacto ‘Ninguém se Cala’ no Ministério do Trabalho e Daniela Orsi, integrante do Grupo Mulheres do Brasil e atuante em projetos como Me Too Brasil e Justiceiras.

➡️ Clique aqui para obter mais informações.

Sereias da Vila:

As Sereias da Vila treinam nesta sexta-feira (25), às 10h (de Brasília), no CT Meninos da Vila. O time feminino do Peixe entra em campo somente no dia 3 de agosto pelo Paulistão feminino, contra a Realidade Jovem, pela 5ª rodada da competição.

Categorias de base:

24.07 – Alcans Cup Sub-14 – Final – 10h45 – Santos x Athlético-PR – Ribeirão Preto (SP)

Agenda Campeonato Brasileiro:

26 de julho (sábado) – Sport x Santos – Ilha do Retiro – 18h30 – 17ª rodada

04 de agosto (segunda) – Santos x Juventude – Morumbis – 20h – 18ª rodada

10 de agosto (previsão de data) – Cruzeiro x Santos – detalhes indefinidos – 19ª rodada

17 de agosto (previsão de data) – Santos x Vasco – detalhes indefinidos – 20ª rodada

24 de agosto (previsão de data) – Bahia x Santos – detalhes indefinidos – 21ª rodada