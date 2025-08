Agenda L!: curtinhas do São Paulo do dia 02/08/2025

O Tricolor viaja na parte da tarde

Foto: Erico Leonan / São Paulo FC Tricolor faz último treino e viaja antes de enfrentar o Internacional

O São Paulo tem sua agenda definida para este sábado, dia 2 de agosto. Na parte da tarde, o Tricolor viaja em voo fretado para o Rio Grande do Sul.

Agenda

O time volta a treinar às 10h (de Brasília), no SuperCT. Na parte da tarde, o Tricolor Paulista embarca para Porto Alegre no começo da tarde, em voo fretado da Sideral. A equipe irá se concentrar na parte da noite.

Cotia

As categorias de base do São Paulo entram em campo neste sábado (2), no CFA Laudo Natel, em Cotia, por mais uma rodada do Campeonato Paulista. O time Sub-15 será o primeiro a jogar, às 9h, diante do Rio Branco. Em seguida, às 11h, é a vez do Sub-17 encarar o Guarani. As duas partidas terão entrada franca e transmissão ao vivo pela SPFC Play.

Futebol feminino

O time feminino volta a campo pelo Campeonato Paulista Feminino neste sábado, às 11h, fora de casa, contra o Taubaté. A equipe ocupa atualmente a 4ª colocação na tabela e busca mais uma vitória para seguir firme na briga pela liderança.

Pelas categorias de base, também existem compromissos. o Sub-15 enfrenta o Sfera, às 16h, no Complexo Social do clube. O Sub-17 também joga neste sábado, iria encarar o Avaí Kindermann pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro, às 19h, no Estádio José Liberatti, em Osasco (SP).

